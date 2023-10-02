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В Крыму проведут проверку систем оповещения 4 октября

В Крыму 4 октября проведут проверку систем оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Мероприятия проведут в 10:00, 13:00 и 15:00. Сообщается, что во время проверки звуковые сирены включать не будут. К жителям республики обратились с просьбой соблюдать спокойствие.

Ранее на Кубани сообщили о предстоящей проверке систем оповещения населения 4 октября. В ходе мероприятий прозвучит предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, после того как запустят сирены.

Анастасия Донскова

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