Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономик Восточной Азии

Всемирный банк снизил свой прогноз роста экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в ближайшей перспективе. Согласно докладу банка, рост ВВП региона по итогам 2023 года составит 5%, что на 0,1% ниже предыдущей оценки банка, данной в апреле нынешнего года. А вот расхождение нового прогноза на 2024 год с предыдущим оказался куда более существенным. Если в апреле Всемирный банк считал, что экономика региона вырастет в следующем году на 4,8%, то теперь он снизил свои ожидания до 4,5%.

Столь существенный пересмотр динамики роста ВВП региона связан с экономическими проблемами Китая. Прогноз роста его экономики на этот год остался неизменным — 5,1%, однако в следующем году банк ожидает роста уже не на 4,8%, а на 4,4%.

«Сохраняющиеся внутренние проблемы Китая — замедление восстановления экономики, рост долга и слабость сектора недвижимости, структурные факторы, такие как старение населения, будут оказывать давление на экономический рост в Китае, замедляя его до 4,4% в 2024 году»,— говорится в сообщении Всемирного банка.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...