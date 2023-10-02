Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономик Восточной Азии

Всемирный банк снизил свой прогноз роста экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в ближайшей перспективе. Согласно докладу банка, рост ВВП региона по итогам 2023 года составит 5%, что на 0,1% ниже предыдущей оценки банка, данной в апреле нынешнего года. А вот расхождение нового прогноза на 2024 год с предыдущим оказался куда более существенным. Если в апреле Всемирный банк считал, что экономика региона вырастет в следующем году на 4,8%, то теперь он снизил свои ожидания до 4,5%.

Столь существенный пересмотр динамики роста ВВП региона связан с экономическими проблемами Китая. Прогноз роста его экономики на этот год остался неизменным — 5,1%, однако в следующем году банк ожидает роста уже не на 4,8%, а на 4,4%.

«Сохраняющиеся внутренние проблемы Китая — замедление восстановления экономики, рост долга и слабость сектора недвижимости, структурные факторы, такие как старение населения, будут оказывать давление на экономический рост в Китае, замедляя его до 4,4% в 2024 году»,— говорится в сообщении Всемирного банка.

Кирилл Сарханянц