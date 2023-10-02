Декан журфака УрФУ попросил Грету Тунберг помочь в снятии антироссийских санкций

Декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов обратился к эко-активистке Грете Тунберг с просьбой помочь ослабить антироссийские санкции. Видеообращение он разместил у себя в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«12 сентября самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в пшеничном поле. Никто не погиб, но нет никакой гарантии, что ЧП с российской авиакомпанией не повторится снова и в более жестком варианте», — заявил господин Некрасов в своем видеообращении.

Декан журфак УрФУ называет Грету Тунберг «влиятельной женщиной», которая могла бы «ослабить санкции США и Евросоюза».

«Я считаю, у тебя достаточно мужества признать, что все люди на планете одинаково заслуживают жизни, в том числе и россияне», — сказал Иван Некрасов, обращаясь к активистке.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций, российские авиакомпании понесли рекордные убытки, в связи с чем государство инициировало программу субсидий.

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Александр Киселев