Глава Росавиации заявил, что авиационные санкции «не достигли цели»

Как считает руководитель Росавиации Александр Нерадько, западные страны санкциями в отношении российской авиаотрасли пытались ее разрушить, однако сделать этого «не получилось». По его словам, разрушить международное авиационное сотрудничество за счет санкций невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Нерадько рассказал о «неофициальных контактах» с представителями присоединившихся к санкциям стран. Уточнять детали теневого сотрудничества он не стал, отметив, что контакты стали менее публичными.

В интервью РБК глава Росавиации также прокомментировал заявление Хенрика Хололея, главы генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии. Весной прошлого года европейский чиновник назвал целью санкций разрушение российской авиаотрасли. «Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось... все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям»,— сказал представитель Росавиации.

После ввода российских войск на Украину западные страны согласовали санкции против российских авиакомпаний. В частности, для российских самолетов было закрыто воздушное пространство над странами Европы и Северной Америки. Российские авиакомпании понесли рекордные убытки, в связи с чем государство инициировало программу субсидий.

Андрей Сапожников