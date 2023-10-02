ГАТИ выдала ордер на работы по благоустройству Муринского парка

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для начала работ по благоустройству Муринского парка в Калининском районе Санкт-Петербурга. Речь идет об участке от Светлановского до Гражданского проспекта, сообщили 2 октября в пресс-службе ГАТИ.

В ходе работ в парке высадят деревья и кустарники, установят скамейки, восстановят газоны и оборудуют дорожки.

Как отметили в администрации Калининского района, благоустройство парка запланировано в несколько этапов. Участок севернее Муринского ручья от Гражданского проспекта до улицы Ушинского будет обустроен в текущем году.

В 2024 году будет реализован участок севернее Муринского ручья от улицы Ушинского до Светлановского проспекта, где оборудуют пешеходные транзиты, велодорожки, цветники и современные зоны отдыха. После завершения двух участков будет продолжено благоустройство южнее Муринского ручья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на благоустройство части Муринского парка в Петербурге направят более 275 млн рублей.

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