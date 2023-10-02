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Коммерсантъ FM
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ЛДПР готовит законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах домов

Законопроект о запрете парковки такси во дворах жилых домов дольше чем на 30 минут подготовят в осеннюю сессию, заявил «Известиям» автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Нарушителей он предлагает штрафовать, а их машины — эвакуировать на штрафстоянку.

Борис Чернышов

Борис Чернышов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Чернышов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Cумма штрафа пока не определена. По словам господина Чернышова, штрафы могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. В КоАП РФ за такое правонарушение введен штраф 5 тыс. руб.

Депутат допустил, что законопроект подготовят представители разных фракций и в его разработке может принять участие зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»). Он отметил, что идею предстоит обсудить с министерствами и региональными органами власти.

«Вопрос штрафов будем обсуждать на экспертном совете, в который войдут представители агрегаторов такси и общественники, чтобы были учтены мнения всех сторон»,— добавил Борис Чернышов.

Сейчас в жилых зонах нельзя создавать специальные стоянки для такси. Но просто оставлять там автомобили закон не запрещает. МВД уже поддержало запрет на парковку такси во дворах.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Таксистов попросят из дворов».

Лаура Кеффер

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