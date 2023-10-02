ЛДПР готовит законопроект о запрете длительной стоянки такси во дворах домов
Законопроект о запрете парковки такси во дворах жилых домов дольше чем на 30 минут подготовят в осеннюю сессию, заявил «Известиям» автор инициативы вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Нарушителей он предлагает штрафовать, а их машины — эвакуировать на штрафстоянку.
Борис Чернышов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Cумма штрафа пока не определена. По словам господина Чернышова, штрафы могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. В КоАП РФ за такое правонарушение введен штраф 5 тыс. руб.
Депутат допустил, что законопроект подготовят представители разных фракций и в его разработке может принять участие зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»). Он отметил, что идею предстоит обсудить с министерствами и региональными органами власти.
«Вопрос штрафов будем обсуждать на экспертном совете, в который войдут представители агрегаторов такси и общественники, чтобы были учтены мнения всех сторон»,— добавил Борис Чернышов.
Сейчас в жилых зонах нельзя создавать специальные стоянки для такси. Но просто оставлять там автомобили закон не запрещает. МВД уже поддержало запрет на парковку такси во дворах.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Таксистов попросят из дворов».