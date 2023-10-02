В свердловскую прокуратуру приехала проверка из Москвы

В прокуратурах на территории Свердловской области проводятся проверки Генпрокуратуры РФ. По данным «КП-Екатеринбург», ревизия была заранее запланирована и продлится неделю.

Источник издания утверждает, что сотрудники федерального ведомства будут проверять жалобы граждан, как расследуются уголовные дела, осуществляется надзор. По его словам, проверка началась в том числе из-за того, что в структуре свердловской прокуратуры в течение года появилось много новых начальников.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что внеплановая проверка из Москвы проводится в УГИБДД по Свердловской области. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, федеральные специалисты оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка.

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