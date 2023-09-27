В свердловской ГИБДД проводят внеплановую проверку из Москвы

Внеплановая проверка из Москвы проводится в управлении госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Она продлится около недели, сообщил портал Е1 со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Причины проверки специалистами из Москвы неизвестны. «Сейчас москвичи ходят по кабинетам, запрашивают различные документы. Возможно, из-за того, что по ряду показателей мы внизу по сравнению с другими автоинспекциями России. Очень большие проблемы с кадрами, люди разбегаются. По другой версии, это может быть связано с убийством африканца, которое произошло на глазах у патрульных ДПС. У Москвы накопилось много вопросов к Спиридонову»,— цитирует Е1 источник, близкий к силовым структурам.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, специалисты из Москвы оказывают практическую и методическую помощь по вопросам правопорядка.

Начальником ГИБДД по Свердловской области является Алексей Спиридонов. Он возглавил госавтоинспекцию в июле 2021 года.

Ева Коршунова

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