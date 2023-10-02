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Крымский мост перекроют на ночь 2 октября

Движение автотранспорта через Крымский мост ограничат на ночь 2 октября. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Проезд будет закрыт в период с 21:00 до 06:00 3 октября. Сообщается, что меры связаны с работами по восстановлению проезжей части моста.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— говорится в сообщении.

Ранее Крымский мост закрывали на ночь для проведения ремонтных работ 28 сентября.

Анастасия Донскова

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