Крымский мост перекроют на ночь 2 октября

Движение автотранспорта через Крымский мост ограничат на ночь 2 октября. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Проезд будет закрыт в период с 21:00 до 06:00 3 октября. Сообщается, что меры связаны с работами по восстановлению проезжей части моста.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— говорится в сообщении.

Ранее Крымский мост закрывали на ночь для проведения ремонтных работ 28 сентября.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram