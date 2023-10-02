Крымский мост перекроют на ночь 2 октября
Движение автотранспорта через Крымский мост ограничат на ночь 2 октября. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ
Проезд будет закрыт в период с 21:00 до 06:00 3 октября. Сообщается, что меры связаны с работами по восстановлению проезжей части моста.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— говорится в сообщении.
Ранее Крымский мост закрывали на ночь для проведения ремонтных работ 28 сентября.
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