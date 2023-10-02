Свердловский омбудсмен высказалась о смерти экс-начальника регионального ГУВД

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась о смерти бывшего главы регионального ГУВД генерал-лейтенанта милиции в отставке Владимира Воротникова. Омбудсмен назвала его «верным солдатом Отечества», которого отличал высокий профессионализм.

«Ему всегда было важно, как я съездила в тот либо иной отдел милиции. Тогда это была еще милиция. Он знал, что я обязательно посещаю ИВСы. Тогда же мы начали относиться к изоляторам впервые за долгие годы гуманнее»,— написала Татьяна Мерзлякова во «ВКонтакте».

Она отметила, что Владимиру Воротникову было важно мнение общественности. Кроме того, он пытался понять правозащитников, даже если его мнение с ними расходилось.

Напомним, о смерти Владимира Воротникова накануне сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. Он начал службу в органах внутренних дел еще в 1970 году, а впоследствии дважды возглавлял областное ГУВД. На пенсию он вышел в 2006 году.

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