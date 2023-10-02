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«Неудержимые 4» вновь возглавили российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Неудержимые 4» снова стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ в уикенд. Со дня премьеры он собрал 184,6 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 28 сентября – 1 октября:

  • «Неудержимые 4» — 51,5 млн руб. (всего — 184,6 млн руб.);
  • «Иван Семенов: большой поход» — 28,2 млн руб.;
  • «Великая ирония» — 23,9 млн руб.;
  • «Создатель» (без РФ и Белоруссии) — 22,5 млн руб.;
  • «После. Навсегда» — 22,3 млн руб. (217,5 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры, по предварительным данным, собрали 308–310 млн руб. Это на 8–9% меньше, чем на прошлой неделе, но на две трети больше сборов год назад.

Об истории серии фильмов «Неудержимые» — в материале «Ъ» «Раскачавшиеся материалы».

Леонид Уварчев

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