Зампред ЕК заявила о «беспрецедентной дезинформации» на выборах в Словакии

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Евросоюз с уважением принял итоги выборов в Словакии, в которых победила оппозиционная партия «Курс — социальная демократия». Однако она отметила «беспрецедентную дезинформацию» в отношении либеральной «Прогрессивной Словакии», которая заняла второе место. Вместе с тем госпожа Юрова поздравила лидера партии «Курс — социальная демократия», экс-премьера Роберта Фицо, который выступает против помощи Украине.

«Нужно отметить, что, например, продемонстрировавшая на них второй результат партия "Прогрессивная Словакия" столкнулась с беспрецедентной расправой с помощью дезинформации. Это очевидно из всех предоставленных мне на минувшей неделе документов о состоянии дезинформационных кампаний»,— сказала госпожа Юрова Чешскому ТВ (перевод ТАСС).

Замглавы отметила «высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников». В качестве примера она привела созданный с помощью нейросетей видеоролик с использованием образа председателя партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечки, который также является вице-спикером Европарламента.

«Курс — социальная демократия» получила на парламентских выборах 22,94% голосов. На втором месте финишировала проевропейская либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96%, а третью строчку заняла партия «Голос — социальная демократия», набравшая 14,7%.

О влиянии выборов — в материале «Ъ» «Словакия избрала старый "Курс"».

Леонид Уварчев