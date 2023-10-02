Шестеркин, Капризов и Василевский вошли в 20-ку лучших действующих игроков НХЛ

Трое россиян вошли в 20-ку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала NHL Network. Голкиперы Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») заняли 14 и 18 места соответственно, нападающий Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е.

Несколько россиян также вошли в топ-50 рейтинга. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин находится на 21-й строчке, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — на 30-й, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — на 32-й.

Рейтинг составляется аналитиками, экспертами и ведущими эфира. Список опубликован на странице телеканала в соцсети X.

Леонид Уварчев