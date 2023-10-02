Глава ОАО РЖД допустил приватизацию «в каком-то формате» в будущем

Гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров считает, что приватизация компании — это «вопрос не сегодняшнего дня». Однако он не исключил приватизации в будущем.

100% акций ОАО РЖД принадлежат государству. Компания стоит в плане приватизации. 1 октября 2023 года РЖД отмечает 20 лет со дня образования.

«Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем»,— сказал господин Белозеров «РИА Новости».

За 20 лет существования инвестиции РЖД составили 9,3 трлн руб. Куплено около 21 тыс. новых пассажирских вагонов, около 9,5 тыс. локомотивов, пассажиропоток за этот период превысил 23 млрд человек. По словам господина Белозерова, РЖД «регулярно бьет рекордные показатели времен Советского Союза» — по грузообороту, скорости и другим. Российские железные дороги сегодня самые грузонапряженные в мире, занимают второе место по грузообороту и третье — по протяженности.

Об инвестпрограмме РЖД на 2024 год — в материале «Ъ» «Железная дорога возьмет десятину».

Леонид Уварчев