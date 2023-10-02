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Коммерсантъ FM
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В Тобольске потушили пожар в пятиэтажке, в которой произошел взрыв

Открытое горение ликвидировано в пятиэтажном многоквартирном доме в Тобольске Тюменской области. Здание загорелось после взрыва газа в одной из квартир. Пострадали три человека.

Сообщение о взрыве и пожаре в доме на улице Семена Ремезова поступило в региональное управление МЧС в 19:08 1 октября. Огонь перешел с балкона квартиры на кровлю. Пожар был локализован на площади 800 кв. м к 21:44. Открытое горение было ликвидировано после 23:00.

МЧС не обнаружило разрушения несущих стен. Возможная причина произошедшего не уточняется. К тушению привлечено больше 60 человек, используется 20 единиц техники.

Леонид Уварчев

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