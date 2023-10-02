Облигации поплыли

В сентябре российский долговой рынок продолжил падать. По данным Cbonds, по итогам месяца корпоративные заемщики привлекли 285 млрд руб.— это худший результат за полгода. На фоне роста ключевой ставки и стоимости заимствований лишь немногие компании готовы размещать классические облигации. В итоге растет число размещающихся бумаг с плавающим купоном, интерес к которым сохраняется у широкого круга инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские эмитенты резко сократили активность на внутреннем долговом рынке. Согласно предварительным данным Cbonds за сентябрь, суммарный объем рублевых привлечений компаний составил почти 285 млрд руб., что почти вдвое ниже результата августа и на треть хуже сентября 2022 года. Меньше компании последний раз занимали в марте (около 220 млрд руб.).

Снижение активности эмитентов произошло на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Во второй половине августа ЦБ на внеплановом заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б. п.), до 12%, а в сентябре повысил ее еще на 100 б. п., до 13%. Кроме того, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, регулятор сохранил жесткую риторику, согласно которой есть возможность дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года.

Эти решения привели к резкому росту ставок на долговом рынке. По итогам сентября доходность коротких ОФЗ в среднем по рынку выросла на 204 б. п., до 12,4–12,6%, а на горизонте двух-пяти лет, на котором обычно размещаются корпоративные облигации, рост был в размере 142 б. п., до 12,2–12,5%.

В ответ ухудшились условия размещений корпоративного долга. «Для компаний занимать средства через выпуск бумаг с фиксированным купоном сейчас стало довольно дорого, особенно если делать это на относительно длинный срок, а для инвесторов покупка таких бумаг несет дополнительный процентный риск»,— говорит руководитель направления анализа рынка облигаций ИБ «Синара» Александр Афонин.

Заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова обращает внимание, что «многие опытные эмитенты второго-третьего эшелонов, понимая, что период высоких ставок может затянуться, наоборот, оперативно выходили на рынок, корректируя параметры выпусков». За счет более высокой доходности таких облигаций интерес к ним традиционно проявляют частные инвесторы. По части таких размещений в БКС КИБ отмечали сокращение дюрации и увеличение объемов выпусков по итогам сбора заявок.

Еще одной тенденцией стало более активное размещение корпоративными заемщиками облигаций с переменным купоном (флоатеров), размер которого привязан либо к ключевой ставке, либо к RUONIA. По итогам сентября сразу четыре эмитента провели размещения таких облигаций в целом на 72 млрд руб., тогда как в августе их выпустила лишь одна компания, хотя и более чем на 300 млрд руб.

Практика выхода на рынок с облигациями с плавающим купоном будет расширяться, охватывая в первую очередь эмитентов первого и второго эшелонов, считает Александр Ермак. В последних числах сентября сбор заявок по таким бумагам уже провели АФК «Система» (до 15 млрд руб.) и ОАО РЖД (объемом не менее 30 млрд руб.), «РусГидро» планирует 2 октября собрать заявки на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 20 млрд руб., а «Газпром» — 3 октября по двум выпускам флоатеров от 60 млрд руб.

В то же время директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин уточняет, что флоатеры подходят не всем эмитентам, поэтому активность на первичном рынке останется пониженной как минимум до момента завершения цикла роста ключевой ставки.

Инструменты с плавающим купоном имеют гораздо более высокий коэффициент зависимости ликвидности от объема выпуска, чем инструменты с фиксированными ставками, поясняет Наталья Виноградова, поэтому большие объемы такой эмиссии могут себе позволить только эмитенты первого эшелона.

Виталий Гайдаев