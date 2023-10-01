Воронежский «Факел» после победы над «Сочи» покинул зону вылета в таблице РПЛ

После уверенной победы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Сочи», воронежский ФК «Факел» покинул зону вылета и с последнего поднялся сразу на 14-е место в турнирной таблице. В активе «огнеопасных» теперь восемь очков, у идущего на 13-м месте казанского «Рубина» - девять, а у калининградской «Балтики» - семь и предпоследнее место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Домашний матч с «Сочи» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили форвард Евгений Марков на 43-й минуте (с пенальти) и полузащитник Вячеслав Якимов на 47-й. На трибунах Центрального стадиона профсоюзов за второй победой «Факела» в сезоне (и первой после назначения Сергея Ташуева главным тренером) следили 10874 зрителя.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сочи» Александр Точилин признал, что его команда «не наиграла ни только на победу, но и даже на ничью». «Что конкретно произошло, не могу сказать пока. Это комплекс проблем, будем искать ответы в себе, анализировать. Мы хотели за счет контроля мяча выходить из-под давления, но, к сожалению, не перетерпели»,- добавил наставник.

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев напомнил, что в прошлом матче чемпионата (проигранном с минимальным счетом «Рубину») у его подопечных было 11 ошибок, в этот же раз они действовали гораздо точнее. «И когда в первом тайме не забили несколько стопроцентных моментов, появилась мысль - опять что ли? - рассказал господин Ташуев. - Я рад, что сыграли два нападающих (Марков и Хызыр Аппаев), они всю землю перепахали. Во втором тайме не помню опасных моментов у соперника... Гол в раздевалку для нас был как глоток воздуха, он позволил быть более спокойными, как и быстрый гол после перерыва».

В 11-м туре РПЛ «Факел» 8 октября сыграет в Москве против местного «Динамо».

Владимир Зоркий