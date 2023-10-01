В Казани возбудили дело о подготовке диверсии на полигоне танкового училища

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило новое уголовное дело в отношении жителя Казани Сергея Новикова, которого силовики считают участником организации «Легион "Свобода России"» (признанной террористической и запрещенной в РФ). Мужчину обвиняют в приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах.

Новикова задержали в июле сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму регионального МВД. По данным силовиков, он собирал дома взрывчатку и сделал схрон с 17 бутылками керосина рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища. Следствие полагает, что он планировал поджечь военную технику. В прошлом Новиков уже был судим за возбуждение ненависти либо вражды.

Еще 18 июля в отношении Сергея Новикова возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). 20 июля Советский районный суд арестовал его. Новиков заявил журналистам, что его завербовали (неизвестные якобы заплатили ему 25 тыс. руб.).

«Легион "Свобода России"» был признан террористической организацией и запрещен на территории РФ решением Верховного суда страны 16 марта 2023 года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"