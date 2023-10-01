Глава RT Симоньян прокомментировала атаку беспилотника на Сочи
Главред медиахолдинга RT Маргарита Симоньян прокомментировала атаку беспилотника на Адлерский район Сочи. Сообщение опубликовано в Telegram госпожи Симоньян.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми»,— отметила глава медиакомпании.
Беспилотный дрон самолетного типа был сбит средствами ПВО утром 1 октября в Адлерском районе Сочи. По данным Министерства обороны РФ, БПЛА принадлежал Украине.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram