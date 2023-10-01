Глава RT Симоньян прокомментировала атаку беспилотника на Сочи

Главред медиахолдинга RT Маргарита Симоньян прокомментировала атаку беспилотника на Адлерский район Сочи. Сообщение опубликовано в Telegram госпожи Симоньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми»,— отметила глава медиакомпании.

Беспилотный дрон самолетного типа был сбит средствами ПВО утром 1 октября в Адлерском районе Сочи. По данным Министерства обороны РФ, БПЛА принадлежал Украине.

Анастасия Донскова

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