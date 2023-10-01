В форуме малых музеев примут участие более 80 учреждений Петербурга и Ленобласти

В Санкт-Петербурге 1 октября начинает работу XIII форум малых музеев. В нем примут участие более 80 учреждений. Об этом сообщила журналистам куратор проекта Ирина Романенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

«Если в первом форуме малых музеев принимали участие буквально 15 музеев, то сейчас это уже 86 площадок. Я специально говорю "площадок", потому что говорим мы здесь не о музеях собственно, но и о библиотечных, культурных комплексах, церковных приходах - достаточно большой круг наших участников»,— цитирует госпожу Романенко ТАСС.

По словам организаторов, в 2023 году территория проведения форума расширилась — теперь он охватывает не только Петербург, но и Ленинградскую область. В частности, среди участников этого года — Гатчинский музей истории военной авиации, Киришский историко-краеведческий музей, Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино и другие. Основные темы форума-2023 — семья и 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге закрывается эко-просветительский проект «Музей PRO Мусор», расположенный на территории парковки «Мега Дыбенко». В его развитие было вложено около 30 млн рублей, однако целевые показатели посещаемости за два года так и не были достигнуты.

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