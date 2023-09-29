В Петербурге закрывается эко-просветительский проект «Музей PRO Мусор»

Экологический просветительский проект «Музей PRO Мусор», расположенный на территории парковки «Мега Дыбенко», прекращает свою работу. В его развитие было вложено около 30 млн руб., но целевые показатели посещаемости за два года так и не были достигнуты, рассказал «РБК Петербург» руководитель музея Герман Хильченко.

Планировалось, что проект позволит привить потребителю культуру Recycle и ввести в обиход несколько десятков видов товаров, произведенных из вторсырья, но сделать этого не удалось.

Господин Хильченко также пояснил, что за два года работы (с лета 2021 г.) музей не смог выйти на плановые показатели предполагаемой посещаемости. Организаторы проекта рассчитывали принимать по 5000 посетителей в месяц, однако музей посещали ежемесячно не более 1500 человек.

Касаемо финансовых показателей, то, по словам Хильченко, проект изначально планировался как дотационный и на сегодня является убыточным.

Площадь «Музея PRO Мусор» — порядка 1 тыс. кв. м. Всего с открытия музей посетили более 30 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в России возрастает роль технических музеев и выставок, созданных на базе промышленных предприятий и технологических пространств.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте