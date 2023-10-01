«Нафтогаз» получил лицензии на распределение газа вместо структур Фирташа

Компания «Газораспределительные сети Украины», входящая в «Нафтогаз», получила лицензии на распределение газа еще в шести областях страны, в которых утратили право на работу структуры «Региональной газовой компании» предпринимателя Дмитрия Фирташа.

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях. «В настоящее время компания обеспечивает потребности 6.6 млн клиентов силами 14 филиалов»,— говорится в сообщении «Нафтогаза» в Telegram-канале.

Дмитрий Фирташ — украинский бизнесмен и инвестор, основатель и владелец «Group DF», в которую входит азотный холдинг Ostchem. В мае 2022 года СБУ предъявила ему обвинение в махинациях, ущерб от которых оценивается в более чем в 18 млрд грн ($485 млн по курсу на то время). Сейчас он находится в Австрии, откуда его могут экстрадировать в США по обвинению в коррупционных преступлениях за пределами Украины.

Прежде операторы газораспределительных систем Украины, принадлежащие Дмитрию Фирташу, распределяли примерно 70% всего газа в стране. После возбуждения уголовного дела в мае прошлого года Печорский райсуд Киева передал частные корпоративные права на большинство операторов Национальному агентству по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Позднее их передали «Нафтогазу».

Лусине Баласян