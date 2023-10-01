Тюменскому центру «Аванпост» исполнилось 30 лет

Центру допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» исполнилось 30 лет. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. За эти годы в центре прошли обучение несколько тысяч человек. При этом каждый второй из них, по словам главы региона, впоследствии «связали свою судьбу с ВС РФ».

Напомним, с 1 октября в России начался осенний призыв в армию. В Тюменской области планируется призвать более 1,6 тыс. человек.

В Минобороны РФ заявили, что направлять срочников на службу в новые регионы или для выполнения задач специальной военной операции не будут.

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