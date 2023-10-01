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Коммерсантъ FM
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ТАСС: делегация Венесуэлы посетит Россию на следующей неделе

На следующей неделе Россию посетит делегация Венесуэлы во главе с вице-президентом страны Дельси Родригесом, стороны обсудят вопросы, связанные с нефтью, энергетикой, туризмом и наукой, сообщил ТАСС дипломатический источник в ходе парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Ожидается визит смешанной правительственной комиссии в ближайшее время, на следующей неделе, с очень высокой вероятностью. Насколько я знаю, делегацию должна возглавлять вице-президент Венесуэлы»,— сказал собеседник агентства.

По словам источника в делегацию также обязательно войдет министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, а также министр нефтяной промышленности Педро Рафаэль Тельечеа. Ожидается, что стороны по итогам переговоров подпишут несколько соглашений.

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе передал главе государства приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Позднее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил ТАСС, что встреча президентов Венесуэлы и России пройдет согласно плану, когда созреет необходимость.

Эрдни Кагалтынов

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