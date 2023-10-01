«Кортрос-Пермь» может заняться застройкой территории возле ЖК «Гулливер»

Девелопер «Кортрос-Пермь» готов заняться жилищным строительством на территории, расположенной возле ЖК «Гулливер» в центре города. В интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселев обратил внимание, что заранее раскрывать все детали новых проектов компании не стоит. «Но могу сказать, что “Кортрос” видит потенциал в продвижении позитивного опыта жилого комплекса “Гулливер” на всей прилегающей к нему территории. “Гулливер” стал успешным и достойным примером преобразования одной из центральных территорий города. С точки зрения формирования среды мы сделали в нем больше, чем планировали изначально, в частности — парк. Комплекс живет своей жизнью, общественное пространство, созданное в нем, очень востребовано пермяками»,— сообщил господин Киселев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО СЗ «Кортрос-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Одним из знаковых объектов «Кортроса» в Перми стал ЖК «Гулливер» на месте бывшей краевой больницы по ул. Революции. Право аренды этой площадки компания выиграла на торгах краевой структуры «Пермагростройзаказчика» в 2014 году. На этой территории девелопер возвел ЖК «Гулливер» с детским садом и сквером, общая площадь жилых и нежилых объектов комплекса составила около 180 тыс. кв. м. Проект был завершен в 2020 году.