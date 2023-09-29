«Портфель проектов «Кортрос-Пермь» будет увеличен минимум в два раза»

За время своего существования пермское подразделение федеральной девелоперской группы «Кортрос» построило в Перми несколько масштабных жилых комплексов и продолжает заниматься этим. Гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселев десять лет назад возглавлял «Кортрос-Пермь», пока в 2014 году не перешел на пост главы всей группы. Собеседник поделился значением пермского периода работы в компании, раскрыл планы по развитию «Кортрос-Пермь» и рассказал о территориях, застройка которых интересна девелоперу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

— Станислав Владиславович, около десяти лет назад вы возглавили «Кортрос-Пермь», проведя на этом посту три года. Какое значение имел для вас этот период?

— Проекты, реализованные здесь десять лет назад, были для меня первыми очень серьезными и тяжелыми шагами. Так, компания «Кортрос» строила в Тополевом переулке жилой комплекс «Астра». С точки зрения существовавших на тот момент времени градостроительных ограничений в этой локации ничего хорошего получиться не могло. Однако в результате у нас вышел уникальный комплекс, ставший одним из центров общественной жизни. Компания совершала первые шаги по высотному строительству в Перми, возводя квартал на ул. Механошина. Это направление организация продолжила развивать, построив высотный дом Headliner в ЖК «Гулливер». Наши инициативы тех времен создали основу для дальнейшего роста компетенций и навыков во всей группе «Кортрос».

Пермь научила меня и мою команду не бояться: тут сформировались серьезные навыки конкурентной борьбы за проект, его качество и результат. Headliner в Перми символизирует нашу победу в торгах за право аренды площадки краевой психбольницы Перми в квартале №179. На этой территории «Кортрос-Пермь» построил ЖК «Гулливер». Название жилого комплекса «iLove», который компания строит в Перми в районе улиц Учительской, Герцена и Барамзиной, уже стало нашим брендом и означает отношение «Кортроса» к столице Прикамья.

— В этом году Пермь отпраздновала свое 300-летие. Какие значимые изменения в городе и строительной отрасли региона вы отмечаете по сравнению со временем, когда возглавляли «Кортрос-Пермь»?

— Если говорить об изменениях, произошедших в регионе за десять лет, то рынок жилья вырос почти вдвое: с 800–900 тыс. кв. м сдаваемого жилья в год он увеличился до 1,9 млн кв. м. Но такой прорыв возможен только благодаря совместному труду разных сторон — девелоперов, власти и жителей. Нельзя совершить серьезный рывок, если ты не выстраиваешь правильную рабочую атмосферу внутри как своего коллектива, так и со всеми заинтересованными сторонами.

Считаю, что в Перми, как и в любом другом современном городе, выросло качество девелоперских проектов. Это касается внутренней организации жилых комплексов, их квартирографии, внедрения современных инженерных технологий, благоустройства территории и фасадных решений.

— На ваш взгляд, как себя ощущает в целом строительная отрасль? Какие тенденции на рынке самые значимые?

— В мае этого года отрасль преодолела важную отметку в 100 млн кв. м жилья, находящихся в стадии строительства. В прошлом году в РФ ввели в эксплуатацию свыше 102 млн кв. м жилья, и за семь месяцев 2023 года в стране сдано уже свыше 60 млн кв. м. Есть основания полагать, что по итогам года объемы жилищного строительства в России окажутся на уровне прошлого года, который стал рекордным, или нам удастся чуть повысить эти показатели.

Внешние факторы, борьба с инфляцией, введение макропруденциальных надбавок в банковской системе для ипотечных сделок (надбавки к коэффициентам риска, которые банк должен учитывать при выдаче кредита) — перечисленные инструменты должны были затормозить рынок, но этого не произошло. Мы видим уверенный рост числа ипотечных сделок, количество застройщиков в РФ выросло почти на 10%. Если ранее вклад отрасли в ВВП составлял 8%, то сейчас мы перешагнули планку в 10%. В строительстве трудится почти 11 млн человек — серьезная сила, которая движет экономику страны вперед. Самое главное — единый настрой власти и поддержка профильного вице-премьера правительства (Марат Хуснуллин) и строительного комплекса РФ. Девелоперы сейчас идут в новые проекты, активно смотрят новые территории, ускоряют строительные работы и повышают качество жилья.

— В наращивании объемов строительства федеральные и региональные власти возлагают особые надежды на механизм комплексного развития территорий (КРТ). Как вы оцениваете его, видите ли в нем потенциал?

— Механизм КРТ довольной молодой, он появился в законодательстве в 2020 году. Его главная особенность в том, что законодатель фокусирует усилия застройщика именно на комплексном развитии площадок — создании благоприятной среды, обеспечении ее транспортом, социальной, инженерной инфраструктурой и прочим. Акцент — на привлечении внебюджетного финансирования для развития конкретных участков. Реализовывать проекты КРТ должны профессионалы рынка. Мы предлагаем доработать метод КРТ в части введения взаимной ответственности для сторон, заключающих соответствующее соглашение.

Договором о КРТ девелопер оказывается связан различными задачами. Более того, по ходу реализации проекта эти задачи могут меняться. Появляются дополнительные обременения и нагрузка, но важно, чтобы и другая сторона — власти, которые поручают девелоперу развитие территорий, точно так же несла ответственность и имела встречные обязательства. Если мы говорим, что граддокументация должна быть разработана к определенной дате, это требование надо выполнять в срок. Если по ходу разработки документации на территории развития мы выявляем, к примеру, объекты культурного наследия, там надо устанавливать определенные ограничивающие зоны. Если у ресурсоснабжающих организаций обнаруживаются проблемы по обеспечению объектов дополнительной мощностью, ответственность за все эти вопросы должны нести обе стороны соглашения о КРТ.

Комплексное развитие территории — всегда многосубъектный процесс, несущий в себе множество проблем, которые застройщик может даже не увидеть на старте реализации. Поэтому механизм должен обеспечить совместное участие власти и бизнеса в проекте. Если уравнять обязательства, ответственность и права всех сторон этого процесса, то, думаю, результат будет позитивный. Сегодня, когда потребители требуют высокого качества покупаемого жилья, уверен, что КРТ станет основным направлением осуществления жилищного строительства.

— Расскажите о планах «Кортроса». В каких регионах компания планирует свое развитие? Может быть, будете заходить в новые регионы?

— Москва, Московская область, Екатеринбург и Пермь — это безусловные приоритеты, в которых мы будем развиваться и наращивать портфель проектов. Но мы смотрим и на другие регионы. Там, где компания увидит для себя серьезную перспективу, также начнем деятельность.

— К освоению каких площадок приступите в Перми в ближайшие несколько лет, помимо строящегося ЖК «iLove»? Есть ли у вас намерения заняться застройкой каких-нибудь территорий в центре города?

— Заранее говорить обо всех деталях наших новых проектов не стоит. Но могу сказать, что «Кортрос» видит потенциал в продвижении позитивного опыта жилого комплекса «Гулливер» на всей прилегающей к нему территории. «Гулливер» стал успешным и достойным примером преобразования одной из центральных территорий города. С точки зрения формирования среды мы сделали в нем больше, чем планировали изначально, в частности — парк. Комплекс живет своей жизнью, общественное пространство, созданное в нем, очень востребовано пермяками.

Несколько лет назад компания предлагала концепцию развития микрорайона ДКЖ. Наше видение освоения этой площадки легло в основу проекта. Район ДКЖ власти видят в качестве одной из главных точек развития, мы можем быть полезны и там. Если на право комплексного развития территорий в этой локации объявят конкурс, «Кортрос» будет принимать в нем самое активное участие.

Помимо того, в городе есть еще ряд крупных проектов и территорий, освоение которых у всех на слуху. О них будем говорить по факту, в случае победы в конкурсах.

— Компания собирается построить в Перми жилье на участке, ограниченном улицами Энгельса и Углеуральской. Что это будет за комплекс? Когда планируете приступить к работам?

— К подготовке территории мы приступим уже в этом году. Проект продолжит концепцию застройки комплекса «iLove», расположенного в районе улиц Учительской, Барамзиной и Герцена. Дома будут представлять собой среднеэтажную переменную застройку, в комплексе запроектированы закрытые дворы, подземный паркинг. Квартал предполагает традиционное для «Кортроса» создание комьюнити — это наше взаимодействие с жителями и организация их взаимодействия для совместного комфортного проживания. Требования к архитектурно-градостроительной сфере, которые нам предъявили органы власти касательно этого комплекса, воплощены в проектной документации объекта.

— Как оцениваете нынешний потенциал «Кортрос-Пермь»? Увидим ли мы когда-нибудь местный аналог Академического микрорайона, который группа построила в Екатеринбурге?

— Масштабные инвестпроекты — это «конек» компании. В свое время, примерно в 2007 году, «Кортрос» делал первый «заход» на пермский микрорайон Камская долина, была разработана концепция ее застройки. Тема освоения микрорайона актуальна и сейчас. Уверен, что развитие Камской долины станет масштабным проектом, который преобразует городское пространство. Пермь — не просто город на реке, а город на двух берегах Камы, и этим качеством краевая столица должна воспользоваться. Буквально год назад мы снова поднимали на обсуждение тему застройки Камской долины. Компания разработала концепцию освоения этой территории, которая получила одобрение. Я думаю, что путь к масштабному проекту жилья в Камской долине — серьезный и длинный. Если все стороны поддержат идею, то «Кортрос» мог бы стать девелопером проекта. Мы справимся с этой задачей.

Естественно, группа смотрит в Перми многие крупные площадки. Наш формат — это масштабные и качественные проекты. Портфель проектов «Кортрос-Пермь» будет увеличен минимум в два раза, уже в этом году.

Беседовала Евгения Ахмедова