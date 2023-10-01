Парад ретротрамваев прошел в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 1 октября, прошел парад ретротрамваев. Колонна проехала от Василеостровского трамвайного парка по круговому маршруту через Петроградскую сторону, Троицкий мост по Центральному району и обратно на Васильевский остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео комитета по транспорту Петербурга Фото: Скриншот видео комитета по транспорту Петербурга

В этот день на улицы города вышли раритеты: «Слон», реплика английских вагонов «Брешка», прошедшие блокаду вагоны модели МС «Красный путиловец», «Хозяин» и другие.

Ретропарад был посвящен 116-летию с момента открытия трамвайного движения в Петербурге. Эту дату отметили 29 сентября.

Как рассказали в городском комитете по транспорту, первый трамвайный маршрут — № 4 — проходил от 8-й линии Васильевского острова через Благовещенский мост до Главного штаба. К 1908 году общая протяженность маршрутов составила 58 км двойного пути. А к 1914 году трамвай ходил уже почти по всем основным улицам города.

На сегодняшний день в Петербурге действует 38 трамвайных маршрутов. Общая протяженность путей составляет около 500 км. Также в городе функционируют пять трамвайных парков и один совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург начали поставлять ретро-трамваи моделей 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский».

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