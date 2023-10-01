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Коммерсантъ FM
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«Россия 1»: Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай»

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совета безопасности, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Ожидается, что глава государства также примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое пройдет со 2 по 5 октября в Сочи.

«Участники клуба “Валдай” на следующей неделе соберутся на свою новую встречу. Традиционно здесь ждут президента, чтобы услышать оценки происходящего»,— было сказано в эфире.

Темой XX заседания дискуссионного клуба «Валдай» названа «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Согласно информации на сайте клуба, в заседании примут участие 140 экспертов, политиков, дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.

В прошлом году пленарная сессия XIX заседания дискуссионного клуба «Валдай» прошла 27 октября в подмосковном отеле «Империал». Выступление Владимира Путина продлилось почти четыре часа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Валдаевич».

Милена Костерева

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