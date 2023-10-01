Сварщика, пытавшегося поджечь кафе в Екатеринбурге, судили 10 раз

Сварщик из Екатеринбурга, который пытался поджечь кафе «Дамаск» коктейлями Молотова, ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее мужчину судили в том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в ИК №3 Краснотурьинске, откуда освободился 4 апреля.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему должны избрать в понедельник. Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 1 проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что 35-летний сварщик Юрий пытался поджечь кафе с людьми за то, что его туда не пустили. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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