В Екатеринбурге сварщик бросил коктейли Молотова в кафе с людьми

В Екатеринбурге 35-летний сварщик Юрий пытался поджечь кафе «Дамаск» за то, что его не пустили в заведение. Telegram-канал Baza сообщает, что мужчина кинул в здание, в котором находились люди, два коктейля Молотова.

По данным telegram-канала, екатеринбуржец хотел отдохнуть в кафе на ул. Малышева, но охрана не пустила его в заведение, за что он «затаил сильную обиду». Сварщик якобы попросил своего друга довезти его до бензоколонки, а затем обратно к кафе и подождать за углом. Купив бензин, Юрий нашел две пустые стеклянные бутылки, сделав коктейли Молотова.

Вернувшись к кафе, мужчина подошел к зданию, поджег бинт и кинул бутылки на крышу и в сторону входа. Однако пожар не начался, а сотрудники «Дамаска» вызвали полицию.

Силовики возбудили в отношении Юрия уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Также выяснилось, что он состоит под административным надзором, поскольку в апреле этого года он вышел из места лишения свободы.

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