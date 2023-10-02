Побоище закончилось колонией

Индивидуальный предприниматель, администратор магазина и продавец из числа выходцев из Азербайджана первыми услышали обвинительный приговор, вынесенный за участие в беспорядках в городе Ковдор Мурманской области, прошедших летом прошлого года. Как установили СКР и суд, члены региональной диаспоры уроженцев Закавказья устроили групповое избиение местной молодежи из-за незначительного бытового конфликта, «демонстрируя пренебрежительное отношение к жителям» и нарушая «обстановку спокойствия и защищенности». Наказание, впрочем, оказалось не очень строгим — от восьми месяцев исправительных работ до трех с небольшим лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наказание за организацию побоища в Ковдоре оказалось не слишком строгим

Фото: Кадр из видео очевидца Наказание за организацию побоища в Ковдоре оказалось не слишком строгим

Фото: Кадр из видео очевидца

Процесс по делу 47-летнего индивидуального предпринимателя Мансура Алыева, работавшего у него продавцом 26-летнего Джасарата Гусейнова и 45-летнего администратора магазина Зилфали Гасанова проходил с июля в горсуде Ковдора, расположенном недалеко от места преступления. Оглашая на днях приговор, судья Светлана Пак признала подсудимых в зависимости от роли каждого из них виновными или в обычном хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) или в этом же преступлении, но совершенном группой лиц, в том числе и с применением оружия, а также в различном количестве эпизодов причинения побоев (ст. 116 УК РФ) и легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Интересно, что подсудимые являлись уроженцами одного азербайджанского села Панахлылар, получившими, кроме Джасарата Гусейнова, российское гражданство.

Как указано в решении суда, обвиняемые, используя конфликт как «незначительный повод», «выражая явное неуважение к обществу, нарушая обстановку спокойствия и защищенности граждан, начали групповое избиение потерпевших». Последних, кстати, в деле оказалось десять — по пять взрослых и несовершеннолетних, получивших разные травмы, от сотрясения мозга, переломов и ушибов до психического «расстройства адаптации». Избивали несчастных, по материалам дела, фигуранты с помощью «перекладины от турника», «неустановленных предметов, похожих на палки и фрагменты арматур из металла», а также газовых баллончиков и травматических пистолетов, один из которых вместе с телескопической дубинкой и десятками стреляных гильз был найден позже на месте ЧП и стал вещественным доказательством.

Судья Пак особо подчеркнула, что преступление было совершено «в центре города Ковдор в присутствии сотрудников полиции». При этом в приговоре она упомянула показания многих свидетелей и многочисленные видеозаписи, сделанные как очевидцами, так и камерами наблюдения, которые запечатлели все подробности и лица участников побоища. Очевидцы говорили о сотрудниках МВД, «которые пытались остановить драку, но азербайджанцы на требования не реагировали». Суд также подчеркнул, что «критически относится» к позиции обвиняемых, лишь частично признававших вину и пытавшихся убедить: они только пытались разнять дерущихся, а сами удары наносили только в целях самообороны, назвав эти доводы «способом защиты от обвинения».

В числе смягчающих обстоятельств были названы наличие у подсудимых детей, а также тот факт, что они перечислили от 50 тыс. до 150 тыс. руб. потерпевшим. В итоге Мансур Алыев получил восемь месяцев колонии, которые ему сразу заменили на принудительные работы, а его сообщники — по три года и три месяца колонии общего режима. Иск одного из потерпевших к подсудимым на 1 млн руб. суд отклонил, хотя и взыскал с одного из осужденных 70 тыс. руб. в пользу несовершеннолетнего потерпевшего. Суд дал участникам процесса 15 суток на обжалование решения, причем осужденным — даже больше, так как выяснилось, что, несмотря на то что они уже долго проживают в России, им требуется копия приговора на азербайджанском языке. Адвокаты осужденных от комментариев категорически отказались.

«Решение суда нас в целом удовлетворило, особенно если учесть, с каким отношением столкнулись к себе в первое время потерпевшие, сами едва не ставшие подозреваемыми»,— заявил “Ъ” представитель одного из пострадавших, адвокат Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Максим Водяницкий, добавив, что «в этом смысле справедливость восторжествовала». Говорить о соразмерности назначенного подсудимым наказания он и его коллега Марина Ярош не стали, отметив, что квалификация преступления является прерогативой следствия и суда. При этом госпожа Ярош выразила надежду, что этот процесс не будет последним, и на скамье подсудимых окажутся и другие участники побоища.

Напомним, что началом беспорядков в Ковдоре послужила драка, произошедшая 1 июля прошлого года в местном кафе «Айсун». В столкновении в кафе, которое произошло из-за девушки, с одной стороны участвовали несколько подростков из коренных жителей, а с другой — трое азербайджанцев. Конфликт получил продолжение в ночь на 4 июля, когда возле дома №20 по улице Кошица произошла новая драка, но на этот раз обе стороны получили серьезное численное подкрепление, причем подавляющее большинство участников конфликта составляли уже взрослые. Побоище, происходившее поздним вечером, но во время полярного дня, продолжалось несколько часов. Чтобы не допустить дальнейшего накала страстей и успокоить возмущенных горожан, в Ковдор пришлось ввести дополнительные силы полиции и Росгвардии, а власти области взяли ситуацию под особый контроль. Расследование шло, как сообщал “Ъ”, непросто, но после того, как за него взялись следователи по особо важным делам СУ СКР по Мурманской области, зимой и весной начались задержания подозреваемых. Одному удалось сбежать за границу, по некоторым данным — на историческую родину, и сейчас изучается возможность его экстрадиции. Кроме того, продолжается расследование основного дела, из которого выделили и направили в суд эпизоды с участием нынешних осужденных. В материалах фигурируют десятки неустановленных лиц, при этом не исключено появление в деле других статьей УК, поскольку потерпевших даже официально было больше тех десяти, о которых шла речь на только что завершившемся процессе.

Сергей Сергеев