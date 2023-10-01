Парламент Турции возобновит работу, несмотря на взрыв рядом с его зданием

Великое национальное собрание (парламент) Турции 1 октября возобновит свою работу и начнет осеннюю сессию, несмотря на произошедший недалеко от его здания теракт, написал на своей странице в соцсети X (экс-Twitter) главный советник президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, нет никаких оснований откладывать начало осенней сессии турецкого парламента. Он уточнил, что уже местным депутатам необходимо рассмотреть большое количество важных вопросов, поэтому все парламентарии приступят к работе в срок. Кроме того, Акиф Чагатай Кылыч не видит серьезных угроз для безопасности членов Великого национального собрания Турции.

Ранее сообщалось, что утром 1 октября возле здания МВД Турции на площади Кызылай в центре Анкары прогремел взрыв. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, два террориста взорвали припаркованный возле здания МВД автомобиль. В результате взрыва один из них погиб, другой «был нейтрализован». Место взрыва расположено недалеко от зала заседаний турецкого Великого национального собрания.

Как сообщают в турецкой полиции, сейчас силовики ведут расследование теракта. Пока сотрудникам правоохранительных органов Турции удалось выяснить, что нападавшие использовали угнанную машину, владельца которой застрелили, в атаке использовался огнемет РПО-А «Шмель».

По информации турецкого телеканала TRT Haber, местным журналистам запретили вести съемку на месте теракта в центре Анкары. Отмечается, что запрет на вещание, распространяющийся как на национальные, так и на международные СМИ наложен дежурным уголовным судом Анкары. Это сделано для того, чтобы журналисты «не раскрывали деталей происшествия, которые могут помешать расследованию» теракта.

Александр Кислов