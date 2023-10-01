Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS

Эстония направила США запрос о покупке дальнобойных ракет класса «земля—земля» ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на заявление директора государственного Центра оборонных инвестиций Магнуса Саара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Наш заказ также включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км»,— рассказал также Магнус Саар.

Как уточняет портал, Эстония и США подписали контракт на поставку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в декабре 2022 года. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Вооружения должны быть поставлены в течение 2025 года.

В начале текущего года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения этих систем во время весенних учений. Ранее ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

Помимо Эстонии запрос о поставках ракет ATACMS США направила Украина. РСЗО HIMARS, из которых запускается ATACMS, на вооружении ВСУ уже есть. 9 сентября телеканал ABC сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет американской военной помощи Украине, однако впоследствии в Белом доме решили отложить их поставку на неопределенный срок.