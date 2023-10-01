Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS
Эстония направила США запрос о покупке дальнобойных ракет класса «земля—земля» ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на заявление директора государственного Центра оборонных инвестиций Магнуса Саара.
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«Наш заказ также включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км»,— рассказал также Магнус Саар.
Как уточняет портал, Эстония и США подписали контракт на поставку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в декабре 2022 года. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Вооружения должны быть поставлены в течение 2025 года.
В начале текущего года в Эстонию прибыло американское подразделение HIMARS, и эстонские артиллеристы получили первый опыт применения этих систем во время весенних учений. Ранее ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.
Помимо Эстонии запрос о поставках ракет ATACMS США направила Украина. РСЗО HIMARS, из которых запускается ATACMS, на вооружении ВСУ уже есть. 9 сентября телеканал ABC сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет американской военной помощи Украине, однако впоследствии в Белом доме решили отложить их поставку на неопределенный срок.