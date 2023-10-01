Путин поздравил бойцов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Глава государства выразил уверенность в том, что бойцы Сухопутных войск будут продолжать «показывать высокий уровень подготовки и обеспечивать национальные интересы страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В опубликованной на официальном сайте Кремле поздравительной телеграмме господин Путин обратил внимание на то, что нынешнее поколение военных Сухопутных войск продолжает патриотические традиции. Также глава государства отметил мужество бойцов, которое они проявили в ходе военной операции на Украине. По словам Владимира Путина, бойцы и ветераны Сухопутных войск являются «достойными наследниками» выдающихся российских полководцев, которые «стяжали бессмертную славу на полях масштабных сражений».

Также к поздравлению ветеранов и бойцов Сухопутных войск присоединился глава министерства обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что «о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев свидетельствуют многие страницы ратной летописи нашей страны и их вклад в защиту и обеспечение безопасности нашей Родины поистине неоценим».

По информации Минобороны, Сухопутные войска РФ — старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил страны. День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно 1 октября, начиная с 2006 года.

Александр Кислов