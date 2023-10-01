В белгородском Разумном после работы ПВО повреждены девять домов и пять машин

Оперативный штаб Белгородской области уточнил информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону за 30 сентября. За сутки ВСУ использовали более 60 различных единиц боеприпасов, в четырех населенных пунктах повреждены строения, автомобили и коммуникации, никто из граждан не пострадал.

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 14 артиллерийских снарядов. После работы системы ПВО в поселке Разумное выявлены разрушения в девяти частных домовладениях и десяти хозпостройках: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены пять автомобилей, два забора, водосток и два хозсубъекта.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сбросили восемь взрывных устройств. В одном домовладении осколками посечено оконное остекление, незначительные повреждения получили три транспортных средства.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка, где установлено четыре прилета.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино было выпущено шесть минометных снарядов.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Прилесье. По ней зафиксировано пять прилетов.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпустили семь артиллерийских и три минометных снаряда. В трех частных домовладениях посечена кровля. Также была временно повреждена линия электропередачи. По селу Новая Таволжанка со стороны Украины выпустили семь артиллерийских и шесть минометных снарядов. В одном из домовладений посечена емкость для воды.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область не менее 103 боеприпасами.

Владимир Зоркий