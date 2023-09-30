За последние сутки ВСУ атаковали Белгородскую область не менее 103 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за прошедшие сутки. Всего для этого было использовано не менее 103 единиц различных боеприпасов, в том числе семь беспилотников. Никто из граждан не пострадал, в четырех населенных пунктах повреждения получили строения, коммуникации и транспорт.

Так, минувшей ночью над Белгородом сработала система ПВО, на подлете к городу «сбиты воздушные цели». После этого была обнаружена одна воронка от снаряда РСЗО. Осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.

В Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Наумовка 12 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Над селом Устинка сбит БПЛА противника. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения в двух частных домовладениях. В них выбиты окна, посечены теплицы, кровля и дверь.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сбросили пять взрывных устройств.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Борки, где установлены 23 прилета.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпустили 17 и три минометных снаряда соответственно. При этом в Тишанке возникали перебои с подачей электроэнергии из-за задетой ЛЭП.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая сбили сразу три украинских БПЛА. С одного из дронов было сброшено взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Две машины получили повреждения. По селу Дорогощь выпустили два минометных и семь артиллерийских снарядов. Различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, где выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Поврежден один легковой автомобиль. Также имеются повреждения в здании местной школы (учебный процесс проходит в дистанционном формате). Из миномета обстреляли окраину села Смородино – зафиксировано два прилета. Над хутором Масычево сбит беспилотник противника.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Вязовое, по которому установлено четыре прилета.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили шесть минометных снарядов. В результате обстрела в одном из зданий произошло возгорание, пожар успешно ликвидирован. В селе Середа с БПЛА сбросили гранату.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 133 снарядами и четырьмя беспилотниками.

Владимир Зоркий