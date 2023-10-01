В Тамбовской области главу дорожной фирмы будут судить за мошенничество

Уваровская межрайонная прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Дорожно-строительное управление-4». Как сообщили в ведомстве, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Вирабе Казаряне.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года в рамках исполнения муниципального контракта по устранению деформации покрытия на автодороге обвиняемый похитил бюджетные деньги путем завышения объемов и видов фактически выполненных работ. Общий ущерб превысил 3 млн руб.

Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении ущерба передадут в Уваровский районный суд Тамбовской области.

ООО «Дорожно-строительное управление-4» зарегистрировано в 2017 году. Уставный капитал — 22 тыс. руб., основный вид деятельности — строительство автодорог. Единственным владельцем и руководителем является Вираб Казарян. Согласно Kartoteka.ru, в 2022 году выручка предприятия составляла 95 млн руб., чистая прибыль — 15,2 млн руб.

Сергей Толмачев