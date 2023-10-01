Потушен пожар в дагестанском селе, который уничтожил несколько жилых домов

Пожар в селе Хутрах в Дагестане полностью ликвидирован. Огнем были охвачены около 20 жилых и нежилых домов и хозяйственных построек. Известно, что уничтожены как минимум шесть домов.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 15:47. Он был локализован в 19:07. Открытое горение было ликвидировано в 21:25, полностью пожар потушили к 00:20.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что все «люди целы». Он пообещал восстановить имущество «общими силами». По словам главы региона, на помощь пожарным пришли около 500 местных жителей.

Площадь пожара достигала 800 кв. м. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со случившимся.

Леонид Уварчев