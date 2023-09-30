В дагестанском селе Хутрах сгорели шесть жилых домов

В селе Хутрах в Дагестане в результате пожара сгорели шесть жилых домов, общее число сгоревших построек может достигать восьми, сообщил ТАСС глава Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района Магомедкамиль Анварбегов. Жители села с населением более 500 человек остаются без энергоснабжения.

«Сгорело от шести до восьми домостроений. …Шесть домов точно жилые»,— сказал господин Анварбегов. Он заявил, что уточнит подробности позже.

ГУ МЧС России по Дагестану сообщило агентству, что в населенном пункте огнем охвачены 20 строений. Площадь пожара достигает 800 кв. м. Как сообщили в ведомстве, пожар был локализован в 19:07 мск. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи со случившимся, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Эрдни Кагалтынов