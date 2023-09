Захарова обвинила Блинкена во лжи из-за высказывания о трагедии в Бабьем Яре

Бабий Яр (укр. Бабин Яр) — овраг в северо-западной части Киева. Получил печальную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration