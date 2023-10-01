Захарова обвинила Блинкена во лжи из-за высказывания о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который считает, что «Советы похоронили историю» о трагедии в Бабьем Яре. Госпожа Захарова обвинила господина Блинкена во лжи.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. <....> Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!»,— написала представитель МИДа в Telegram.

Госпожа Захарова назвала высказывание господина Блинкена «чудовищной по своему невежеству и цинизму». «Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. <...> Для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом»,— добавила она.

Мария Захарова напомнила, что за несколько дней в сентябре 1941 года были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных и что «расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года». Только 29–30 сентября были убиты 34 тыс. человек. «Мы же помним всех — и десятки тысяч человек "неарийского происхождения", и партизан, и пленных — всех тех, кого нацисты приговорили к смерти, и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр. Всех тех, кто отдал свою жизнь. Каждого, кто стал жертвой немецкой идеи о превосходстве. Тех, кто не дожил до освобождения столицы Украинской ССР советскими бойцами»,— добавила представитель МИД РФ.

Энтони Блинкен написал о трагедии в Бабьем Яре в соцсети X. По его мнению, «Советы похоронили эту историю, которой сегодня правительство Путина манипулирует». К его посту пользователи добавили примечание о том, что среди погибших были и советские военнопленные, а также о роли СССР в освобождении Киева. По просьбе президента РФ Владимира Путина в июне на Петербургском международном экономическом форуме показали кадры расстрелов в Бабьем Яре.

Леонид Уварчев