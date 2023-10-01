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Захарова обвинила Блинкена во лжи из-за высказывания о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который считает, что «Советы похоронили историю» о трагедии в Бабьем Яре. Госпожа Захарова обвинила господина Блинкена во лжи.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. <....> Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!»,— написала представитель МИДа в Telegram.

Госпожа Захарова назвала высказывание господина Блинкена «чудовищной по своему невежеству и цинизму». «Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. <...> Для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом»,— добавила она.

Мария Захарова напомнила, что за несколько дней в сентябре 1941 года были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных и что «расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года». Только 29–30 сентября были убиты 34 тыс. человек. «Мы же помним всех — и десятки тысяч человек "неарийского происхождения", и партизан, и пленных — всех тех, кого нацисты приговорили к смерти, и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр. Всех тех, кто отдал свою жизнь. Каждого, кто стал жертвой немецкой идеи о превосходстве. Тех, кто не дожил до освобождения столицы Украинской ССР советскими бойцами»,— добавила представитель МИД РФ.

Энтони Блинкен написал о трагедии в Бабьем Яре в соцсети X. По его мнению, «Советы похоронили эту историю, которой сегодня правительство Путина манипулирует». К его посту пользователи добавили примечание о том, что среди погибших были и советские военнопленные, а также о роли СССР в освобождении Киева. По просьбе президента РФ Владимира Путина в июне на Петербургском международном экономическом форуме показали кадры расстрелов в Бабьем Яре.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Трагедия Бабьего Яра

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Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «С этого места я видел, что прибывавших евреев — мужчин, женщин и детей — встречали также украинцы и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей»

Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «С этого места я видел, что прибывавших евреев — мужчин, женщин и детей — встречали также украинцы и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Бабий Яр (укр. Бабин Яр) — овраг в северо-западной части Киева. Получил печальную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных

Бабий Яр (укр. Бабин Яр) — овраг в северо-западной части Киева. Получил печальную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

27 сентября 1941 года произошел первый расстрел в Бабьем Яре. Жертвами стали 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, которая находилась недалеко от оврага. О расстреле известно только документально, точное место так и не было установлено

27 сентября 1941 года произошел первый расстрел в Бабьем Яре. Жертвами стали 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, которая находилась недалеко от оврага. О расстреле известно только документально, точное место так и не было установлено

Фото: The National Archives for Photos & Films, Kiev

Массовое уничтожение евреев в Киеве началось за три дня до первого расстрела. 24 сентября на Крещатике были подорваны два дома, где размещалась администрация оккупационных сил. Взрывы продолжались и в последующие дни: более 940 зданий были разрушены, центр города охватил пожар. В донесении немецкому командованию о поджогах было сказано, что в них «участвовали евреи». Генерал Эберхард приказал «в качестве возмездия... уничтожить всех евреев Киева»

Массовое уничтожение евреев в Киеве началось за три дня до первого расстрела. 24 сентября на Крещатике были подорваны два дома, где размещалась администрация оккупационных сил. Взрывы продолжались и в последующие дни: более 940 зданий были разрушены, центр города охватил пожар. В донесении немецкому командованию о поджогах было сказано, что в них «участвовали евреи». Генерал Эберхард приказал «в качестве возмездия... уничтожить всех евреев Киева»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Еврейскому населению Киева было приказано собраться в Бабьем Яре под предлогом отправления «в безопасное место». В основном это были женщины, дети и старики, так как мужчин призвали в армию. Перед расстрелом людей заставляли раздеваться. На дорогах на подъезде к Бабьему Яре лежали огромные кучи одежды и домашней утвари жертв расстрела, которую те взяли с собой, ожидая переезда

Еврейскому населению Киева было приказано собраться в Бабьем Яре под предлогом отправления «в безопасное место». В основном это были женщины, дети и старики, так как мужчин призвали в армию. Перед расстрелом людей заставляли раздеваться. На дорогах на подъезде к Бабьему Яре лежали огромные кучи одежды и домашней утвари жертв расстрела, которую те взяли с собой, ожидая переезда

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

В овраг глубиной около 25 метров людей загоняли палками. На противоположном краю их ждал пулеметчик. После того, как овраг заполнялся несколькими слоями тел убитых, их присыпали землей и начинали все сначала

В овраг глубиной около 25 метров людей загоняли палками. На противоположном краю их ждал пулеметчик. После того, как овраг заполнялся несколькими слоями тел убитых, их присыпали землей и начинали все сначала

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv/ United States Holocaust Memorial Museum

Только 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яре были расстреляны 33771 человек (малолетних детей не считали)

Только 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яре были расстреляны 33771 человек (малолетних детей не считали)

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

Массовые расстрелы продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в ноябре 1943 года. 10 января 1942 года здесь были убиты около 100 матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии

Массовые расстрелы продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в ноябре 1943 года. 10 января 1942 года здесь были убиты около 100 матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними… В яме я увидел трупы, лежавшие в ширину тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало один на другом, я разглядеть не мог. Вид дергающихся в конвульсиях, залитых кровью тел просто не укладывался в сознании, поэтому детали до меня не дошли… В то время, как одни люди раздевались, а большинство ждало своей очереди, стоял большой шум. Украинцы не обращали на него никакого внимания. Они продолжали в спешке гнать людей через проходы в овраг»

Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними… В яме я увидел трупы, лежавшие в ширину тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало один на другом, я разглядеть не мог. Вид дергающихся в конвульсиях, залитых кровью тел просто не укладывался в сознании, поэтому детали до меня не дошли… В то время, как одни люди раздевались, а большинство ждало своей очереди, стоял большой шум. Украинцы не обращали на него никакого внимания. Они продолжали в спешке гнать людей через проходы в овраг»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

По разным подсчетам, в Бабьем Яре в 1941-1943 годах было расстреляно от 70 до 200 тыс. человек. В 1943-м нацисты, пытаясь замести следы преступлений, отправляли пленных евреев сжигать захороненные в Яре тела

По разным подсчетам, в Бабьем Яре в 1941-1943 годах было расстреляно от 70 до 200 тыс. человек. В 1943-м нацисты, пытаясь замести следы преступлений, отправляли пленных евреев сжигать захороненные в Яре тела

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

В Бабьем Яре немцы пытались создать мыловаренный завод для выработки мыла из тел и костей убитых, но достроить его не успели

В Бабьем Яре немцы пытались создать мыловаренный завод для выработки мыла из тел и костей убитых, но достроить его не успели

Фото: United States Holocaust Memorial Museum, Washington

Свидетельское показание Дины Проничевой, выжившей в Бабьем Яре: «Русские мужья провожали своих еврейских жен. Русские жены провожали своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яре, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила… Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу»

Свидетельское показание Дины Проничевой, выжившей в Бабьем Яре: «Русские мужья провожали своих еврейских жен. Русские жены провожали своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яре, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила… Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу»

Фото: Yad Vashem

В послевоенные времена территория Бабьего Яра была частично застроена, недалеко от него находится станция метро и телецентр. Но несколько раз в год в Бабьем Яре на месте расстрела проводятся акции памяти, призванные напомнить о трагедии

В послевоенные времена территория Бабьего Яра была частично застроена, недалеко от него находится станция метро и телецентр. Но несколько раз в год в Бабьем Яре на месте расстрела проводятся акции памяти, призванные напомнить о трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Цвях  /  купить фото

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Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «С этого места я видел, что прибывавших евреев — мужчин, женщин и детей — встречали также украинцы и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Бабий Яр (укр. Бабин Яр) — овраг в северо-западной части Киева. Получил печальную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

27 сентября 1941 года произошел первый расстрел в Бабьем Яре. Жертвами стали 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, которая находилась недалеко от оврага. О расстреле известно только документально, точное место так и не было установлено

Фото: The National Archives for Photos & Films, Kiev

Массовое уничтожение евреев в Киеве началось за три дня до первого расстрела. 24 сентября на Крещатике были подорваны два дома, где размещалась администрация оккупационных сил. Взрывы продолжались и в последующие дни: более 940 зданий были разрушены, центр города охватил пожар. В донесении немецкому командованию о поджогах было сказано, что в них «участвовали евреи». Генерал Эберхард приказал «в качестве возмездия... уничтожить всех евреев Киева»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

Еврейскому населению Киева было приказано собраться в Бабьем Яре под предлогом отправления «в безопасное место». В основном это были женщины, дети и старики, так как мужчин призвали в армию. Перед расстрелом людей заставляли раздеваться. На дорогах на подъезде к Бабьему Яре лежали огромные кучи одежды и домашней утвари жертв расстрела, которую те взяли с собой, ожидая переезда

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

В овраг глубиной около 25 метров людей загоняли палками. На противоположном краю их ждал пулеметчик. После того, как овраг заполнялся несколькими слоями тел убитых, их присыпали землей и начинали все сначала

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv/ United States Holocaust Memorial Museum

Только 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яре были расстреляны 33771 человек (малолетних детей не считали)

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

Массовые расстрелы продолжались вплоть до ухода немцев из Киева в ноябре 1943 года. 10 января 1942 года здесь были убиты около 100 матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии

Фото: United States Holocaust Memorial Museum

Из свидетельских показаний шофера вермахта Хефера: «Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними… В яме я увидел трупы, лежавшие в ширину тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало один на другом, я разглядеть не мог. Вид дергающихся в конвульсиях, залитых кровью тел просто не укладывался в сознании, поэтому детали до меня не дошли… В то время, как одни люди раздевались, а большинство ждало своей очереди, стоял большой шум. Украинцы не обращали на него никакого внимания. Они продолжали в спешке гнать людей через проходы в овраг»

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

По разным подсчетам, в Бабьем Яре в 1941-1943 годах было расстреляно от 70 до 200 тыс. человек. В 1943-м нацисты, пытаясь замести следы преступлений, отправляли пленных евреев сжигать захороненные в Яре тела

Фото: Hessisches Hauptstaatsarchiv

В Бабьем Яре немцы пытались создать мыловаренный завод для выработки мыла из тел и костей убитых, но достроить его не успели

Фото: United States Holocaust Memorial Museum, Washington

Свидетельское показание Дины Проничевой, выжившей в Бабьем Яре: «Русские мужья провожали своих еврейских жен. Русские жены провожали своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яре, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила… Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу»

Фото: Yad Vashem

В послевоенные времена территория Бабьего Яра была частично застроена, недалеко от него находится станция метро и телецентр. Но несколько раз в год в Бабьем Яре на месте расстрела проводятся акции памяти, призванные напомнить о трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Цвях  /  купить фото

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