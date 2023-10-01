Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент РФ Владимир Путин отправил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму по случаю 74-й годовщины образования республики. В поздравлении он отметил, что отношения между странами носят «характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

«От души желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР — счастья и процветания»,— говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

По мнению господина Путина, под руководством господина Си Китай «уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня». Президент РФ отметил сотрудничество стран на всех направлениях и координацию усилий в международных делах. Владимир Путин считает, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» будут способствовать развитию связей между государствами.

В марте Си Цзиньпин приезжал в Россию и пригласил Владимира Путина в Китай. Российский лидер сообщал ранее в сентябре, что «с удовольствием принял приглашение» на форум «Один пояс — один путь». Мероприятие пройдет в октябре.

Леонид Уварчев