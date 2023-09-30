Россиянка погибла, еще четверо граждан РФ пострадали при аварии в Анталье

Генконсульство России сообщило, что 30 сентября в автомобильной аварии в турецкой Анталье погибла россиянка. Еще четверо граждан России пострадали, двое из них в реанимации.

«Тридцатого сентября в результате ДТП в районе Кунду провинции Анталья погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них в реанимации)»,— сообщили в Генконсульстве (цитата по «РИА Новости»).

По данным портала Antalya hakkinda, авария произошла на направлении Коркутели-Анталья. В результате образовалась длинная пробка.

Ранее сегодня турецкие СМИ сообщали о еще одной автомобильной аварии в Турции в районе Мерзифон в Амасье: утром перевернулся автобус с туристами. По предварительным данным, шесть пассажиров погибли, 35 пострадали. Среди погибших были четыре студента, граждане Турции.

Анастасия Ларина