Заварухин о камбэке с «Адмиралом»: «На характере вытащили тяжелую игру»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин назвал матч с «Адмиралом» тяжелым и поблагодарил команду за проявленный характер. Напомним, уральцы смогли отыграться в третьем периоде с 0:1 до итогового счета 3:1.

«Тяжелая была игра с большим количеством борьбы. Два периода осуществлялось мало бросков из зоны поражения, больше забрасывали синей линии, и соперники их блокировали, стоит им отдать должное. Хорошо, что мы встряхнули ребят и перешли местами на игру в три звена, забив хорошие голы. Спасибо болельщикам, гнавшим нас полным стадионом вперед и игрокам, которые на характере вытащили тяжелую игру»,— сказал Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Про забитую во втором периоде шайбу нападающего «Адмирала» Джованни Фьоре он сказал: «Соперник хорош на контратаках, собственно мы так и попались на первый гол, хотя там был один игрок на троих».

Отсутствие в заявке капитана команды Сергея Широкова тренер «Автомобилиста» объяснил желанием дать игроку отдохнуть. Николай Заварухин заверил наличие капитана в стартовом составе на игру с «Амуром» из Хабаровска, которая пройдет в Екатеринбурге 3 октября.

Автор первого гола «Автомоблиста» в матче с «Адмиралом» Брукс Мэйсек считает, что команда сыграла очень хорошо по сравнению с проигранной встречей в Ярославле против «Локомотива». По его словам, она улучшила настрой, увеличила скорости и «на самом деле не так важно кто забил первую шайбу в хорошем розыгрыше, который нам позволил вернуться в игру и добиться победы».

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев заявил, что «команда не довинтила этот матч и два периода мы не позволяли ничего сопернику, но игрокам не хватило физических кондиций и игровой дисциплины из-за чего все просело в третьем периоде». «Парни старались, но на всю игру нас не хватает, особенно в Екатеринбурге с такой командой надо играть весь матч целостно и компактно»,— сказал он.

По статистике «Автомобилист» превзошел «Адмирал» по броскам в створ (46 на 25), вбрасываниям (37 на 20) и заработал меньше штрафов (2 на 4). Команда из Владивостока чаще использовала силовые приемы (5 на 4) и чаще блокировала броски (17 на 14).

Александр Стародумов

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