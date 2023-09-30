ХК «Автомобилист» победил «Адмирал» 3:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил в Екатеринбурге «Адмирал» из Владивостока в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:1 (0:0; 0:1; 3:0), продлив серию домашних побед до пяти. Матч проходил в КРК «Уралец».

Первый период прошел без забитых шайб с множеством опасных атак в обе стороны. Екатеринбуржцы сделали большее количество бросков в ворота соперника.

Во втором периоде ХК «Автомобилист» забрасывал соперника шайбами в створ ворот, но голкипер приморцев Павел Хомченко был непробиваем. На контратаке за полторы минуты до конца неожиданно забивает нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре.

Третий период начался со штрафа игроку гостей Николаю Чебыкину за задержку соперника клюшкой. Спустя минуту большинства «Автомобилист» отыграл шайбу (отличился Брукс Мэйсек). На четвертой минуте хозяева забили второй гол (забросил Алексей Макеев). На последней секунде встречи Данил Романцев довел счет до 3:1.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 3 октября в Екатеринбурге против «Амура» из Хабаровска.

Александр Стародумов

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