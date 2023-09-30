Минэнерго Украины: 28 тыс. потребителей в Харьковской области остаются без света

Из-за обстрелов без электроснабжения в Харьковской области остаются 28 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram. Кроме того, по данным Минэнерго, в Херсоне после наводнения обесточенными остаются 2 тыс. потребителей.

«В Харьковской области из-за обстрела повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных»,— добавили в министерстве.

Пресс-служба Минэнерго также сообщила, что без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, отметили в министерстве.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов