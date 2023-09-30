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обновлено 19:16

В Ивано-Франковской области на Украине прорвало нефтепровод, начался пожар

В районе села Стрымба в Ивано-Франковской области на Украине прогремел мощный взрыв, произошел прорыв нефтепровода сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинское Министерство внутренних дел. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Как уточняет министерство, в результате прорыва зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади 100 кв. м и пожар, который перекинулся на частный дом. На данный момент задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели, передает издание.

Эрдни Кагалтынов

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