Медведев поздравил россиян с годовщиной присоединения новых регионов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с годовщиной присоединения новых регионов, заявил, что военная операция на Украине будет продолжаться до «полного уничтожения киевского режима». Также, по его мнению, по итогам СВО новых регионов в составе России станет еще больше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По его словам, присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России стало «символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности».

Ранее Госдума одобрила внесенный в парламент президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены Россией 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. Украина, а также ряд западных стран не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией. Части территорий этих регионов на данный момент остаются под контролем украинских войск, в том числе города Херсон и Запорожье.

Александр Кислов