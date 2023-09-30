«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит»

«Оренбург» победил петербургский «Зенит» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Такое произошло впервые в истории команд. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Оренбурга» голы забили Дмитрий Воробьев (7), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У «Зенита» забил гол Густаво Мантуан (2).

«Зенит» потерпел в турнире второе поражение подряд. 24 сентября его со счетом 2:1 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря победе «Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ — 11 очков. «Зенит» — на третьей строчке — 17 очков.