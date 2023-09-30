При обстреле белгородского села Муром повреждены три частных дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях утреннего обстрела украинской артиллерией окраины села Муром Шебекинского городского округа. По данным главы региона, пострадавших нет. Но осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений.

Также господин Гладков рассказал в 4 часа утра, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Ей были сбиты «воздушные цели на подлете к городу». После этого оперативные службы обнаружили одну воронку от снаряда РСЗО, а осколками оказались повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.

Владимир Зоркий