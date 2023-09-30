Газпром подключил к газу животноводческий комплекс «Родина» в Ленобласти

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключило к сетевому газу животноводческий комплекс АО «Родина» в Сланцевском районе Ленобласти, сообщается в Telegram-канале «Газпром межрегионгаз».

Для газификации предприятия был построен газопровод высокого давления протяженностью 166 м и установлено необходимое оборудование, в частности, мини-котельнуая мощностью 90 кВт и три газовых котла. Ранее ферма использовалась с помощью электричества. Предполагается, что переход на природный газ позволит животноводческому комплексу стать рентабельнее.

АО «Родина» занимается молочным животноводством и растениеводством. Согласно финансовой отчетности компании за II квартал 2023 года, 78,25% компании принадлежат ООО "Пискаревский молзавод", еще 0,039% — Натальи Точки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что переезд ПАО «Газпром» пока не принес доходов в бюджет города, сейчас наблюдается обратная ситуация.

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